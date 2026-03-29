Слет добровольных дружин состоялся в Полоцком пограничном отряде

С участием добровольных дружин в зоне ответственности Полоцкого погранотряда, который охраняет участок границы с Латвией и Литвой, в 2025 году задержан 31 нарушитель законодательства о Государственной границе.

Награды дружинникам вручили во время торжественного слета. Лучшей признана дружина из Браславского района. Всего вклад в охрану северных границ вносят 8 добровольных отрядов, в составе которых более сотни человек.

"Я уже работаю на заставе лет 18. Я работаю поваром, кормлю наших ребят, чтобы они хорошо служили. Дружинником быть не сложно. Помощь оказываем, сообщаем, что кого-то незнакомого видели", - рассказала Татьяна Ясюкевич, дружинник.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Это все люди, которые в прошлом служили в органах пограничной службы либо в других силовых структурах. Также есть лица, которые занимаются сельским хозяйством, в лесных хозяйствах и в целом работают в приграничье. Совместно с пограничниками они принимают участие в охране Государственной границы. Нередко с их помощью задерживаются нарушители данного законодательства и в целом в рамках проведения профилактической работы оказывают нам большую помощь".