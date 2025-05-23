Слезы удалось сдержать не всем. Последний звонок в Гомеле стал самым трогательным моментом праздника

Масштабный двухдневный праздник "Последний звонок" для самых одаренных выпускников страны завершился в Гомеле. Насыщенная программа нескольких дней подарила 11-классникам возможность не только ярко отметить знаковое событие, но и подумать о важном. В программе торжественная линейка, концерт, дискотека, митинг-реквием и экскурсии, приуроченные к празднику 80-летия Великой Победы.

Линейка - это не только награды, но и душевные школьные песни, флешмобы, нежный вальс и, конечно, последний звонок. Это уже традиция - маленькие первоклассницы с колокольчиками в руках на плечах. Здесь были представители всех школ Гомеля. Слезы удалось сдержать далеко не всем, таким трогательным получился этот момент.

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Масштабный праздник переместился внутрь Ледового дворца, где ребят порадовали дегустациями, интерактивами и яркими фотозонами. Выпускники делали селфи, веселились, знакомились с ребятами с противоположных концов страны и много говорили о своих школах.

24 мая во всех школах страны прозвенит последний звонок