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Слезы удалось сдержать не всем. Последний звонок в Гомеле стал самым трогательным моментом праздника
Масштабный двухдневный праздник "Последний звонок" для самых одаренных выпускников страны завершился в Гомеле. Насыщенная программа нескольких дней подарила 11-классникам возможность не только ярко отметить знаковое событие, но и подумать о важном. В программе торжественная линейка, концерт, дискотека, митинг-реквием и экскурсии, приуроченные к празднику 80-летия Великой Победы.
Линейка - это не только награды, но и душевные школьные песни, флешмобы, нежный вальс и, конечно, последний звонок. Это уже традиция - маленькие первоклассницы с колокольчиками в руках на плечах. Здесь были представители всех школ Гомеля. Слезы удалось сдержать далеко не всем, таким трогательным получился этот момент.
Масштабный праздник переместился внутрь Ледового дворца, где ребят порадовали дегустациями, интерактивами и яркими фотозонами. Выпускники делали селфи, веселились, знакомились с ребятами с противоположных концов страны и много говорили о своих школах.
24 мая во всех школах страны прозвенит последний звонок
Уже 24 мая во всех школах страны прозвенит последний звонок, а также на сцене "Минск-Арены" пройдет масштабное торжество для минских школьников и педагогов.