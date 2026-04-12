"Слоеный пирог" белорусского неба: как ПВО видит все и сохраняет мирную тишину

Защитники воздушных границ Беларуси 12 апреля отмечают профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны.

Как самостоятельный вид вооружения ПВО были созданы в 1941 году. За это время небесная оборона прошла большой путь развития и стала основой боеспособности государства. Сегодня небо Беларуси защищают самые современные образцы вооружения. Они пристально следят за воздушным пространством и знают все про объекты в воздухе.

Многие думают, что противовоздушная оборона - это просто грузовик с ракетами. На самом деле ПВО - это гигантская информационная сеть, многоуровневая система радиолокационного наблюдения и разведки. Это множество глаз-радаров, которые круглосуточно смотрят в небо на 360 градусов.

Они видят все: от крошечного дрона над кромками деревьев до баллистической ракеты, летящей из космоса. Все эти данные стекаются в единый центр управления. Там работает искусственный интеллект, а также офицеры, чья задача за секунды решить: этот объект свой или чужой. А если чужой, что с ним сделать?

Небесный купол или железный - красивая метафора. В реальности ПВО – это, скорее, "слоеный пирог" из разных систем, которые страхуют друг друга.

За нижний слой отвечают зенитные пушки или тактические комплексы типа "Оса" и "Тор". ЗРК малого радиуса действия сбивают то, что подобралось совсем близко - это последний рубеж обороны. Радиус действия - не более 15 км. За средний слой отвечает комплекс "Бук". Эти машины работают как снайперы на средней дистанции, уничтожая самолеты или вертолеты еще на подлете. После глубокой модернизации ракеты белорусского "Бука" способны поражать цели на дистанции до 70 км. Самый верх небесного купола закрывают дальнозоркие ЗРК, такие как С-400. Они видят врага за сотни километров - это самый мощный небесный "рентген" Беларуси. Самолет на аэродроме в соседней стране только поднимается над землей, а на радарах уже видна точка.

Зенитные ракетные комплексы мобильны и все время меняют позицию. В какой-то момент на радарах начинают появляться контрольные точки - это условные цели, имитирующие самолет, вертолет, ракету и другие летальные аппараты. Где и откуда будет атака - неизвестно, в этом и заключается проверка. Расчету предстоит обнаружить цель, определить ее тип, сопроводить, а если надо, то уничтожить.

Наше подразделение выполняет задачу не только вблизи Минска, но и в различных уголках нашей страны, прикрывая от возможного воздушного противника промышленные и важные государственные объекты. Павел Гребенчук, командир 15-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси

15-я зенитная ракетная бригада - одно из крупнейших и наиболее значимых соединений ПВО страны. Ее офицеры всегда на боевом дежурстве - обстановка обязывает.

Евгений Русецкий, замкомандира 15-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"Возникшие конфликты с соседними странами, в странах Ближнего Востока требуют от нас быть более бдительными и решительными. Во всех странах мира достаточно быстро развиваются различные виды и средства воздушного нападения. Для этого у нас и сосредоточен ряд ракетных комплексов, которые позволяют решать всесторонние задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве".

На страже мира сложная математика, тысячи квадратных километров обзора и доли секунд на перехват. Подобные боевые пуски расчеты могут осуществлять только в России на специализированных полигонах. Белорусские ракетчики там частые гости.

"Мы ежегодно выполняем стрельбы, готовим свой личный состав, чтобы каждый мог почувствовать силу своего вооружения и быть готовым к его применению, если это понадобится в условиях боевой обстановки, - подчеркнул Павел Гребенчук. - Личный состав подразделения С-400 прошел подготовку в свое время в учебном центре Российской Федерации. Ежегодно мы готовим как офицеров, так и военнослужащих срочной службы у себя, в пункте постоянной дислокации. Подготовка по времени составляет от 1 до 2 месяцев в зависимости от квалификации и подготовки каждого из военнослужащих".

После условного пуска ракеты комплексы сворачиваются и покидают позицию, чтобы не быть обнаруженными. Далее их задача - переместиться в новый позиционный район, развернуться и вновь заступить на боевое дежурство для защиты нашего неба.

Главная задача подобных полевых выходов - совершенствование практических навыков в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки. Пока одни сдают экзамен в воздушном пространстве, вторые - огневую подготовку на полигоне. Среди нормативов - стрельба с турели по мишеням, имитирующим атаку дронов.

Последние годы ни один вооруженный конфликт не обходится без атаки дронами. Противостоять беспилотным летательным аппаратам - основная задача для многих подразделений. Поэтому в огневую подготовку входит стрельба из турелей.

Ежедневно на боевые посты по охране небесных рубежей заступают сотни военнослужащих, обстановку мониторят современные радиотехнические станции, в круглосуточной готовности подняться на перехват дежурные смены боевой авиации.

Кто выиграл небо, тот выиграл войну - это устоявшийся военный принцип, подчеркивающий решающую роль авиации и контроля воздушного пространства. Господство в воздухе обеспечивает разведку, безопасное передвижение своих войск и уничтожение противника, что ведет к общей победе. Быть готовым к обороне неба и Родины - сегодня задача № 1 для военных. В мире, где угрозы летают быстрее звука, тишина становится самой дорогой роскошью.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы абсолютно против войны, особенно наши офицеры, солдаты, Вооруженные Силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся".

"И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться (это немаловажно) и сюда никто не полезет, - обозначил глава государства. - В войне важно все: и подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружия, физподготовка, состояние вооружения и военной техники - это основа выживания и победы в бою".