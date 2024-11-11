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Слой "Доступная среда" появился на публичной кадастровой карте
На публичной кадастровой карте (ПКК) опубликован слой "Доступная среда", содержащий сведения о более чем 20 тыс. объектах, по каждому из которых в один клик можно узнать, какие элементы доступной среды реализованы в здании или помещении. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.
"Внесение и обновление сведений об объектах социальной инфраструктуры и их доступности ведут государственные органы и другие организации, оказывающие услуги населению. Информация на ПКК обновляется ежедневно в автоматическом режиме", - прокомментировали в кадастровом агентстве.
Желтым цветом в слое обозначены объекты, на которых элементы доступной среды доступны частично, а зеленым - объекты, где полностью реализованы все возможные элементы.
Как было отмечено, размещение информации о доступности объектов на карте направлено на повышение социальной активности и независимости людей с ограниченными возможностями и инвалидов, улучшение качества их жизни.
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