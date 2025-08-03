Смерч поднял катамаран в воздух, мост снесло водой. В Краснодарском крае настоящий разгул стихии

Шторм обрушился на российское побережье Черного моря. В Краснодарском крае из-за мощных ливней реки вышли из берегов, в населенных пунктах Туапсинского района звучит тревога. По одному из поселков прогулялся разрушительный смерч. Отдыхающие на местном пляже едва успели спастись бегством от сметающего все на своем пути вихря. В курортном поселке Агой он поднял катамаран и швырнул его на берег.

В окрестностях Туапсе из-за обильных дождей вышли из берегов реки. Кое-где напор воды и грязи был столь силен, что легко сносил бетонные мосты.