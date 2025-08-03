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Смерч поднял катамаран в воздух, мост снесло водой. В Краснодарском крае настоящий разгул стихии
Шторм обрушился на российское побережье Черного моря. В Краснодарском крае из-за мощных ливней реки вышли из берегов, в населенных пунктах Туапсинского района звучит тревога. По одному из поселков прогулялся разрушительный смерч. Отдыхающие на местном пляже едва успели спастись бегством от сметающего все на своем пути вихря. В курортном поселке Агой он поднял катамаран и швырнул его на берег.
В окрестностях Туапсе из-за обильных дождей вышли из берегов реки. Кое-где напор воды и грязи был столь силен, что легко сносил бетонные мосты.
В ряде курортных поселков глубина подтопления составила от полуметра до метра. Поток легко уносит автомобили и разнообразные времянки, а также срывает с якоря лодки и яхты. Дожди и сильный ветер сохранятся в регионе и в ближайшие часы.