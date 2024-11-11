СМИ: новый кабмин Франции может проработать недолго

Новое правительство Франции может проработать недолго, так как в нем нет ничего принципиально нового по сравнению с предыдущим, пишет Politico. Авторы материала отмечают, что Франция политически парализована, крайне правые и левые способны объединиться, чтобы проголосовать за отстранение правительства Байру, как они сделали в начале этого месяца с правительством Барнье.