3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
Смолевичи награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"
В начале апреля Президент Беларуси подписал указ "Аб узнагароджанні вымпелам "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны".
Вымпелом отмечены шесть белорусских городов, которые являются примером подвига, проявленного в годы военного лихолетья. Среди них и Смолевичи.
Во время Великой Отечественной в Смолевичском районе активно действовали очаги сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Здесь сражались 4 партизанские бригады: "За Советскую Белоруссию", "Бригада Дяди Коли", "Смерть фашизму" и легендарная бригада "Разгром". Общая численность бойцов четырех соединений составляла более 5 300 человек.
Подвиг мирных жителей, доблесть солдат и отвага партизан увековечены в сотне мемориалов только в Смолевичском районе.
Курган Славы - это сакральное место, символ нашей памяти о бессмертном подвиге и народном сопротивлении.
Торжественное вручение вымпелов "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" будет приурочено ко Дню Победы. На сегодняшний день этого почетного знака удостоены 36 населенных пунктов Беларуси.