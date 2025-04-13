Смолевичи награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

В начале апреля Президент Беларуси подписал указ "Аб узнагароджанні вымпелам "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны".

Вымпелом отмечены шесть белорусских городов, которые являются примером подвига, проявленного в годы военного лихолетья. Среди них и Смолевичи.

Во время Великой Отечественной в Смолевичском районе активно действовали очаги сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Здесь сражались 4 партизанские бригады: "За Советскую Белоруссию", "Бригада Дяди Коли", "Смерть фашизму" и легендарная бригада "Разгром". Общая численность бойцов четырех соединений составляла более 5 300 человек.

Подвиг мирных жителей, доблесть солдат и отвага партизан увековечены в сотне мемориалов только в Смолевичском районе.

Курган Славы - это сакральное место, символ нашей памяти о бессмертном подвиге и народном сопротивлении.