Смолевичская поликлиника пополнилась новым оборудованием: какие исследования теперь могут проводить?

Смолевичская поликлиника пополнилась новым оборудованием: какие исследования сейчас могут проводить?

Широкие возможности в системе здравоохранения Минской области - в новой поликлинике, которая открылась в Смолевичах, устанавливают новейшее оснащение.

Для медиков сделали аппараты ультразвуковой диагностики, конусно-лучевой компьютерный томограф, а еще эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование. Один из акцентов сделан на стоматологию. Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену.

Валерия Ивановская, заведующая стоматологическим отделением поликлиники Смолевичской центральной районной больницы:

"Терапевтическая помощь оказывается как платная, так и бесплатная. В перспективе есть имплантология, а к концу 2025 года появится и врач-ортодонт, который будет оказывать помощь детям. Кроме того, монтируется КЛКТ, с помощью которого можно будет исследовать трехмерное состояние зубочелюстной системы".