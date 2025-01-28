Смолевичская поликлиника пополнилась новым оборудованием: какие исследования теперь могут проводить?

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Смолевичская поликлиника пополнилась новым оборудованием: какие исследования сейчас могут проводить?
Широкие возможности в системе здравоохранения Минской области - в новой поликлинике, которая открылась в Смолевичах, устанавливают новейшее оснащение.
Для медиков сделали аппараты ультразвуковой диагностики, конусно-лучевой компьютерный томограф, а еще эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование. Один из акцентов сделан на стоматологию. Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену.
Валерия Ивановская, заведующая стоматологическим отделением поликлиники Смолевичской центральной районной больницы:
"Терапевтическая помощь оказывается как платная, так и бесплатная. В перспективе есть имплантология, а к концу 2025 года появится и врач-ортодонт, который будет оказывать помощь детям. Кроме того, монтируется КЛКТ, с помощью которого можно будет исследовать трехмерное состояние зубочелюстной системы".
Социальную сферу Смолевичей в ближайшей перспективе ждут не менее значительные новоселья. В этом столичном городе-спутнике продолжается строительство школы на 1,2 тыс. мест со спортивным уклоном.