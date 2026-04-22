Смотрите на "Первом информационном" новый проект о судебных делах над палачами белорусского народа

Беспрецедентный случай в мировой процессуальной системе - Верховный суд Беларуси рассматривает уголовные дела о геноциде белорусского народа. 7 уникальных судебных процессов - 7 эксклюзивных интервью.

Дело палача Хатыни Катрюка, карателей полицейских батальонов Смовского и Серафимовича. Пособников фашистов Винницкого и Ермольчика, офицера СС Ганса Зиглинга и дело карателя Гинцявичуса покажет "Первый информационный", а Верховный суд озвучит: "Виновен в геноциде".

В интервью была затронута тема исторической справедливости и юридической оценки преступлений прошлого. В ходе обсуждения прозвучало мнение, что Беларусь доказала мировому сообществу: за злодеяния, не имеющие срока давности, наказание неизбежно, даже если обвиняемых уже нет в живых.

Зампредседателя Верховного суда Беларуси Сергей Кондратьев подчеркнул, что такой подход является не новацией, а строгим следованием нормам международного и национального права.

"Дело в том, что еще в соответствующих международных конвенциях зафиксировано: ряд преступлений, которые относятся к военным преступлениям либо другим посягающим на жизнь и здоровье любого человека, не имеют сроков давности", - отметил он.

По словам зампредседателя Верховного суда, аналогичные положения закреплены и в Уголовном кодексе Беларуси. В первую очередь это касается преступлений, связанных с геноцидом.

"Поэтому сколько бы времени ни прошло с момента совершения преступления, независимо от того, живо виновное лицо или нет, закон сегодня позволяет привлекать это лицо к уголовной ответственности. Вопрос наказания - это уже вопрос другой. Здесь важен сам факт того, что неотвратимость наказания наступает независимо от сроков давности либо от того, живо лицо на данный момент или нет", - пояснил Сергей Кондратьев.

Отдельно он обратил внимание на то, что согласие родственников подозреваемого не является определяющим фактором. Он подчеркнул, что подобная судебная практика существует не только в Беларуси.

"Когда мы слышим о том, что это какое-то "белорусское чудо" или мы специально так делаем, чтобы как-то выделиться, - это совсем не так. Мы просто доводим до сведения людей именно правду о тех страшных событиях, которые были, и говорим о том, что тот, кто совершил преступление, в любом случае понесет заслуженное наказание", - резюмировал представитель Верховного Суда.