Смотрите новую историю о семейной драме в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Как многодетная мать судилась с бывшим мужем, делила дом и не получала алименты. Что изменилось после публичной огласки? И почему в этой истории не все так однозначно? Смотрите 8 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1" и 9 июня в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".