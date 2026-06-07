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Смотрите новую историю о семейной драме в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"
Автор:Редакция news.by
Больше месяца съемок, судебные заседания и стопки документов. Богатые тоже плачут?
Журналисты "Первого информационного" готовят новый выпуск проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко". Расскажем об обращении в соцсетях в адрес главы государства.
Как многодетная мать судилась с бывшим мужем, делила дом и не получала алименты. Что изменилось после публичной огласки? И почему в этой истории не все так однозначно? Смотрите 8 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1" и 9 июня в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".