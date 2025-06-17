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Снова с картошкой: на Комаровском рынке начали продажу молодого урожая овоща
В Беларуси имеется картофель в большом ассортименте. Молодой урожай 2025 года уже выложен на прилавках Комаровского рынка.
Второй хлеб белорусам предлагают в основном фермеры из Слуцкого района. По стоимости овощ варьируется от 5 до 8 белорусских рублей за 1 кг. Учитывая растущую востребованность картофеля, в Беларуси увеличили площади его посадки. К примеру, в одном из ведущих крестьянско-фермерских хозяйств Минской области на 100 га.
"У нас площадь посадки картофеля - 600 га. На одном из полей посажен сорт "гала" (первая репродукция). Посадили мы овощ 15 апреля. Картошка сейчас находится в фазе бутонизации, а уборку планируем начать в первой декаде августа. Мы занимаемся выращиванием трех сортов картофеля - среднераннего, среднеспелого ("гала", "никсе", "манифест"). Планируемая урожайность в 2025 году - 400 ц/га", - подробно рассказал главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства Олег Залуцкий.
В 2025 году белорусские аграрии засадили картофелем 21 тыс. га. С учетом фермеров планируется получить около 1 млн т урожая.