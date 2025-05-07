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Снова заморозки. Какая погода ожидается в Беларуси 8 мая

Снова заморозки. Какая погода ожидается в Беларуси 8 мая

В Беларуси 8 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На ближайшие несколько суток объявлено штормовое предупреждение.

Ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Заморозки ожидаются на большей части территории страны. Местами минимальная температура воздуха составит плюс 1 - плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

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