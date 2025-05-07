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Снова заморозки. Какая погода ожидается в Беларуси 8 мая
Снова заморозки. Какая погода ожидается в Беларуси 8 маяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси 8 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На ближайшие несколько суток объявлено штормовое предупреждение.
Ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Заморозки ожидаются на большей части территории страны. Местами минимальная температура воздуха составит плюс 1 - плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.