Снова заморозки. Какая погода ожидается в Беларуси 8 мая

В Беларуси 8 мая ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с.