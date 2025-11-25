Собрание делегатов ВНС прошло в Гомеле - узнали обсуждаемые темы

Проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы делегатам ВНС от Гомельской области представила заместитель министра экономики Елена Болигатова. Ключевые положения программы направлены на формирование Беларуси как самодостаточного и конкурентоспособного государства, в центре внимания которого находятся интересы человека.

В основу стратегического документа заложены 7 главных принципов: демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, ускорение технологического развития, а также укрепление обороноспособности, сильные регионы, реализация туристического потенциала, повышенные стандарты комфорта для людей.

Елена Болигатова отметила, что уже на этапе разработки программы было получено большое количество вопросов от делегатов, которые учитывались при разработке проекта. Сама программа строилась на широких опросах общественного мнения. 25 ноября - тот день, когда делегаты Гомельской области смогли обозначить те важные реперные точки развития, в том числе и Гомельской области, которые необходимо осветить в рамках новой пятилетней программы.

Светлана Коваленко, дорожный мастер УП "Металлургсоцсервис", делегат Всебелорусского народного собрания: "Наше предприятие оказывает услуги по содержанию дорог в Жлобинском районе. Скажу, что всегда глава государства принимает участие в этом и уделяет внимание улучшению дорог, поэтому их очень много ремонтируется. Конечно, есть проблемные участки, но мы всегда все слышим".