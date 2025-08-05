Событийный туризм: какие мероприятия выбирают гости Беларуси

В Беларуси подвели итоги событийного туризма. Белорусские организации культуры ежегодно проводят около 500 тыс. мероприятий.

Больше всего туристов привлекают музыкальные и гастрономические фестивали, этнокультурные праздники и реконструкции.

Дарья Шибеко, консультант отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Самыми масштабными и узнаваемыми мероприятиями стали Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Не могу не отметить полюбившейся молодежи спортивно-музыкальный фестиваль Viva Braslav. Очень любят наши туристы посещать гастрономические события - "Гастрофест", "Батькова булка", "Вишневый фестиваль", "Драникфест", "Ивьевский помидор".