Согласие принять условия Ирана стало безоговорочным поражением Трампа - эксперты
Согласие принять условия Ирана стало безоговорочным поражением Трампа, считают эксперты. Некоторые комментируют ситуацию как полную капитуляцию президента США. Для Трампа же это была последняя попытка сохранить лицо.
Алексей Ярошенко, политолог (Россия):
"Достаточно ожидаемо закончились угрозы Трампа в отношении Ирана. Уже не первый раз Трамп показывает, что его действия расходятся с его риторикой. И он сам для себя, на самом деле большой плюс, создал возможность выйти и сохранить, как ему кажется, лицо, прекрасно понимая, что Иран не примет его ультиматум. На самом деле происходит то, что Трамп ввязался в эту очень сложную для него историю, из которой сейчас нет удобного выхода и нет возможности продолжать каким-либо образом этот конфликт. Триллионные бюджеты Пентагона ничего не значат абсолютно, можно взять и проиграть Ирану".