Согласно социсследованию, 54,6 % руководителей среди госслужащих высшего звена - женщины

Женщины составляют 54,6 % руководителей среди госслужащих высшего звена. Об этом заявила начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Инна Коношонок на совещании группы экспертов ЕЭК ООН по гендерной статистике, которое проходит в Женеве, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Белстат.

Гендерное равенство подразумевает равные возможности для всех членов общества, независимо от пола. Тем не менее, гендерные стереотипы по-прежнему широко распространены в мире, что приводит к отсутствию равноправия и мешает достижению фактического равенства между мужчинами и женщинами, отметили в Белстате. Изучение таких стереотипов не только помогает собрать данные, но и способствует разработке мер по их устранению. Выборочные обследования домашних хозяйств являются важным источником информации, позволяющим выявить гендерные установки и представления о распределении ролей между полами в различных сферах жизни.

"Стереотип о женщине, главной социально одобряемой ролью которой является роль хранительницы очага, несомненно влияет на то, что общество зачастую не готово воспринимать женщин как активных участниц общественной или политической жизни. И подтверждение тому - 60 % женщин и почти 80 % мужчин разделяют мнение о том, что "мужчины являются более успешными политическими или общественными деятелями, чем женщины". Однако сегодня белоруски достойно противостоят предвзятым гендерным установкам, демонстрируют лидерский потенциал и активно продвигаются на управленческие позиции. Так, доля женщин среди руководителей сельских, поселковых и городских исполнительных комитетов и их заместителей - 70,4 %, среди судей - 66 %, среди госслужащих высшего звена - 54,6 %, доля мест, занимаемых женщинами в органах местного самоуправления - 47,7 %", - рассказала Инна Коношонок.