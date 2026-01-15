Сохранить пульс народа: в Беларуси усиливают контроль за реставрацией историко-культурного наследия

Историко-культурное наследие - это достояние белорусского народа и неотъемлемая часть мировой культуры. Его сохранение и приумножение относятся к основным национальным интересам, а значит и на особом контроле Президента.

Факт Сегодня список материальных недвижимых историко-культурных ценностей Беларуси насчитывает более 5 тыс. объектов. Это памятники археологии, архитектуры, градостроительства, истории искусства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Особенно важно понимать, что слова "духовность" и "культура" тесно взаимосвязаны в одно, и одно без другого невозможно, не существует. А культура - это пульс жизни белорусского народа. Если народ сохранит материальное, творческое, духовное наследие предков, у страны обязательно будет история. Если есть, что хранить, значит, есть народ, значит, есть и государство - простые истины".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcebfdca-76fc-405b-8fe5-f51976504f4a/conversions/7874011e-c8b9-4b6d-b329-8e43f2eb5604-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcebfdca-76fc-405b-8fe5-f51976504f4a/conversions/7874011e-c8b9-4b6d-b329-8e43f2eb5604-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcebfdca-76fc-405b-8fe5-f51976504f4a/conversions/7874011e-c8b9-4b6d-b329-8e43f2eb5604-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcebfdca-76fc-405b-8fe5-f51976504f4a/conversions/7874011e-c8b9-4b6d-b329-8e43f2eb5604-xl-___webp_1920.webp 1920w

Можно сколько угодно говорить про духовное возрождение, но без материального фундамента не обойтись. Реставрация - сложный процесс, который требует немалых затрат. Как показали проверки Комитета госконтроля, порой расходы государства неоправданно высоки, есть существенные резервы для удешевления стоимости реставрации.

"Предпроектное обследование подобных объектов зачастую проводится некачественно, что в последующем приводит к выявлению значительного количества дополнительных работ и существенному удорожанию реставрации. Например, по Ружанскому дворцу в ходе реставрации был составлен 101 акт на дополнительные работы, что привело к удорожанию стоимости работ в 1,8 раза. По Коссовскому дворцу 96 дополнительных актов привели к дополнительным расходам в 300 тыс. рублей", - пояснил начальник управления комитета госконтроля Брестской области Александр Бычковский.

начальник управления комитета госконтроля Брестской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2f2318-0078-45e2-bc45-2e1e22d4b0a6/conversions/29971787-ed79-43d0-9a2c-c30f6318cdec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2f2318-0078-45e2-bc45-2e1e22d4b0a6/conversions/29971787-ed79-43d0-9a2c-c30f6318cdec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2f2318-0078-45e2-bc45-2e1e22d4b0a6/conversions/29971787-ed79-43d0-9a2c-c30f6318cdec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2f2318-0078-45e2-bc45-2e1e22d4b0a6/conversions/29971787-ed79-43d0-9a2c-c30f6318cdec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Примечательно, что премия Президента за духовное возрождение в этом году присуждена коллективу "Белреставрации". Это уникальное предприятие вернуло к жизни около 70 объектов, среди которых символы национальной гордости - Несвижский и Мирский замки, площадь Победы, дворец Пусловских.

Каждый год из руин восстанавливают усадьбы, церкви, часовни и другие исторические здания. Если государство берет объект под охрану, то это не значит, что на здании повесили табличку и забыли, это конкретные меры, которые гарантируются в разных аспектах - правовом, финансовом, организационном, информационном и контрольном.

Проверки Комитета госконтроля выявили ряд вопросов в работе госорганов с объектами историко-культурных ценностей. К примеру, согласно Кодексу о культуре, на таких объектах должны проводиться археологические исследования, а их стоимость почему-то определяется по нормам в сфере строительства.

Вера Мацулевич, замначальника управления контроля строительства ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Беларуси:

"Надо определить, сколько же стоит эта работа. Для этого надо взять цену человеко-дня для специалиста. Но принималась цена на человеко-день не археолога, а почему-то архитектора, хотя это совершенно разные сферы деятельности, совершенно разная квалификация, и так быть не должно".

Вера Мацулевич, замначальника управления контроля строительства ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018ee6de-5904-47d8-84cd-9cb9ceea901f/conversions/7cc28b35-4879-46d7-b76e-29fc3f20d724-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018ee6de-5904-47d8-84cd-9cb9ceea901f/conversions/7cc28b35-4879-46d7-b76e-29fc3f20d724-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018ee6de-5904-47d8-84cd-9cb9ceea901f/conversions/7cc28b35-4879-46d7-b76e-29fc3f20d724-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018ee6de-5904-47d8-84cd-9cb9ceea901f/conversions/7cc28b35-4879-46d7-b76e-29fc3f20d724-xl-___webp_1920.webp 1920w

По действующему законодательству объекты, которые относятся к историко-культурным ценностям, могут находиться в частных руках. При этом собственник обязан обеспечивать сохранность сооружений. Но существует немало примеров, когда частники переоценивают свои возможности, и объекты, в которые можно было бы вдохнуть жизнь, продолжают ветшать, не говоря уже о создании дополнительной инфраструктуры и услуг.

"В 2024 году, только после вмешательства Комитета, у частного предприятия за невыполнение условий продажи, был изъят приобретенный более 10 лет назад объект - это фрагменты усадебно-паркового ансамбля Сапегов-Потоцких в городе Высокое Каменецкого района Брестской области. В настоящее время восстановлением указанного объекта приходится, как итог, заниматься местным властям", - рассказал начальник управления комитета госконтроля Брестской области Александр Бычковский.

Есть и другие примеры: Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта под Минском - уникальная экспозиция под открытым небом, которая переносит туристов в 20-е и 30-е годы XX века. Фондовые коллекции насчитывают более 22 тыс. экспонатов. Здесь можно узнать, как жили предки из Поозерья, Поднепровья и Центральной Беларуси.

Каждая экспозиция презентует региональные особенности народной архитектуры, быта, ремесел и природно-ландшафтных условий. Здесь реальные предметы, которыми пользовались предки белорусов, - мебель, посуда, одежда, рушники, иконы.

Так, например, берестяники включены в список нематериального культурного наследия Беларуси. По сути, это керамические изделия, оплетенные берестой. По тем временам это было не просто красиво, но и практично, потому что таким образом поврежденная посуда получала вторую жизнь.

берестяники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48931d88-8c68-4e6f-a77e-630f203c6ef6/conversions/6b893511-99a1-41ff-939c-11b57bad97fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48931d88-8c68-4e6f-a77e-630f203c6ef6/conversions/6b893511-99a1-41ff-939c-11b57bad97fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48931d88-8c68-4e6f-a77e-630f203c6ef6/conversions/6b893511-99a1-41ff-939c-11b57bad97fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48931d88-8c68-4e6f-a77e-630f203c6ef6/conversions/6b893511-99a1-41ff-939c-11b57bad97fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская хатка пополнила экспозицию музея в 2025 году. У контролеров возникли вопросы, но не по историческому содержанию: оказалось, что строительство выдали за реставрацию, а это совсем другие расценки. Застройка обошлась в 1,2 млн рублей. То есть проектная стоимость заведомо была выше фактической. За такие деньги не то, что хату можно построить, а вполне современный коттедж.

Максим Волчок, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области:

"Комитетом установлено, что подрядная организация в акты выполненных работ включала фактически непонесенные затраты по установке 80 декоративных кованых деталей. Также в акты выполненных работ она включила стоимость обрешетки, которую фактически не выполнила. После вмешательства Комитета декоративные детали были воссозданы и установлены, как того требовала проектная документация. Также сумма завышения объема выполненных работ в размере 27 тыс. рублей была возвращена в бюджет".

Максим Волчок, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c357b3a8-a020-4809-9e33-ac222be7e8e0/conversions/5ab0b5bb-c94f-48e9-9f8f-5d3f62e58320-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c357b3a8-a020-4809-9e33-ac222be7e8e0/conversions/5ab0b5bb-c94f-48e9-9f8f-5d3f62e58320-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c357b3a8-a020-4809-9e33-ac222be7e8e0/conversions/5ab0b5bb-c94f-48e9-9f8f-5d3f62e58320-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c357b3a8-a020-4809-9e33-ac222be7e8e0/conversions/5ab0b5bb-c94f-48e9-9f8f-5d3f62e58320-xl-___webp_1920.webp 1920w

Государство вложило немалые деньги в реставрацию, но они работают. Список историко-культурных ценностей ждет ревизия. Комитетам госконтроля внесены конкретные предложения правительству.

"Начата ревизия списка недвижимых материальных историко-культурных ценностей. Министерству культуры и исполкомам дано поручение в течение первого полугодия провести мониторинг состояния объектов историко-культурных ценностей, которые находятся в частных руках. В случае необходимости принимать меры по признанию их используемыми без хозяина и по возврату их в государственную собственность. Конечно же, приняты меры по актуализации существующих реставрационных расценок и расценок на археологические исследования", - отметила Вера Мацулевич.

Для государства развитие национальной культуры в приоритете - это нравственный стержень Беларуси. Он и помогает сохранить самобытность народа, которая выделяет его от других.

Несвижский замок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b95f9e62-6ab7-47c2-8ced-f0acb3fe73e5/conversions/53039813-f5a3-4696-ad92-68d509464a30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b95f9e62-6ab7-47c2-8ced-f0acb3fe73e5/conversions/53039813-f5a3-4696-ad92-68d509464a30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b95f9e62-6ab7-47c2-8ced-f0acb3fe73e5/conversions/53039813-f5a3-4696-ad92-68d509464a30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b95f9e62-6ab7-47c2-8ced-f0acb3fe73e5/conversions/53039813-f5a3-4696-ad92-68d509464a30-xl-___webp_1920.webp 1920w