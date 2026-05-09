Солдат остается главной защитой страны: эксперт рассказал, как развиваются Вооруженные Силы Беларуси

Фото: Минск-Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c623183e-8025-4dd3-a26d-c9f7b37335e4/conversions/1478736a-d564-4e58-8033-abc60ac65647-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Минск-Новости

Беларусь последовательно развивает армию с учетом современных угроз и специфики своего "театра военных действий". Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

"У нас всегда было поступательное отношение к развитию армии, созданию вооружения. Сейчас новые формы или образцы вооружений имеют достаточно высокий процент в наших Вооруженных Силах. Плюс ко всему мы смотрим, что поправить и что важно сделать с учетом новых тенденций, которые видны в текущих конфликтах в мире. И мы обязательно делаем привязку к своему театру военных действий", - обозначил эксперт.

Не все новые подходы приживутся в наших лесах, в наших болотах, в нашей системе реагирования на военные угрозы. Александр Тищенко

По его словам, в Беларуси четко определены три основных этапа реагирования на возможную агрессию. "Нанести неприемлемый урон противнику, поставить блокаду и развить сопротивление с точки зрения, допустим, той же партизанской войны", - пояснил Александр Тищенко.

Особое значение придается мобильности. "Мобильность для нас очень важна, поэтому силы специальных операций будут иметь большое значение. Условия маскировки у нас другие. Условия связи (РЭБ) тоже немножко отличаются", - добавил он.

Александр Тищенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5613ad48-6c3b-4cfa-aab4-72f10169841c/conversions/36cc4a3e-4ab3-4f01-92fe-7a326350ba75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5613ad48-6c3b-4cfa-aab4-72f10169841c/conversions/36cc4a3e-4ab3-4f01-92fe-7a326350ba75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5613ad48-6c3b-4cfa-aab4-72f10169841c/conversions/36cc4a3e-4ab3-4f01-92fe-7a326350ba75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5613ad48-6c3b-4cfa-aab4-72f10169841c/conversions/36cc4a3e-4ab3-4f01-92fe-7a326350ba75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на появление новых технологий, основой обороны остается человек. "Солдат всегда был ключевой фигурой. Даже в прошлых войнах были сначала артналеты, авиационные удары, а потом шла только пехота. То есть, все, что нам сегодня показывают с точки зрения ударов, даже по тому же Ирану, это подготовка уже к наземным штурмам. И поэтому от солдата отказаться невозможно. Наблюдаются даже тенденции к роботизации, беспилотникам, другим форматам вооруженной борьбы, но это все еще в разделе фантастики. Мы должны понимать, что пока солдат является главной защитой для нашей страны. Он должен быть вооружен, подготовлен, замаскирован", - заключил Александр Тищенко.