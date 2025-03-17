Вроде бы USAID, которое финансировало протесты в разных странах, разогнали, но цветные революции все равно не заканчиваются. Почему не становится меньше инвесторов по свержению неугодных им властей, мнением поделился в студии "Первого информационного" политолог Юрий Воскресенский.

Здесь можно и надо сравнить методички Шарпа и Сороса. Джин Шарп - это профессор Гарвардского университета, который разработал и систематизировал, исходя из практик, методичку цветных революций.

Эксперт добавил, что Шарп не был автором всех методов протеста. Что касается Джорджа Сороса, то он уже во втором поколении работает с элитой различных стран, и прежде всего европейских. "И если их сравнить с точки зрения полагания, то методичка Сороса (как и его деятельность) - это стратегия, а Шарпа - это тактика по расшатыванию внутриполитических ситуаций в неугодных им странах", - подытожил Юрий Воскресенский.