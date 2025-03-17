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"Сорос - стратегия, а Шарп - тактика": Воскресенский объяснил, чем различаются методички авторов
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0fd7fe32-ebff-47d0-953f-a9518e8d6b02/7d39d5fe-9fcb-40b1-8d2e-5c6a5c5ce9b6.jpg2025-03-17T17:35:38.000000Z00
Вроде бы USAID, которое финансировало протесты в разных странах, разогнали, но цветные революции все равно не заканчиваются. Почему не становится меньше инвесторов по свержению неугодных им властей, мнением поделился в студии "Первого информационного" политолог Юрий Воскресенский.
Здесь можно и надо сравнить методички Шарпа и Сороса. Джин Шарп - это профессор Гарвардского университета, который разработал и систематизировал, исходя из практик, методичку цветных революций.
Эксперт добавил, что Шарп не был автором всех методов протеста. Что касается Джорджа Сороса, то он уже во втором поколении работает с элитой различных стран, и прежде всего европейских. "И если их сравнить с точки зрения полагания, то методичка Сороса (как и его деятельность) - это стратегия, а Шарпа - это тактика по расшатыванию внутриполитических ситуаций в неугодных им странах", - подытожил Юрий Воскресенский.
Фото: sb.by