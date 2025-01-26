Сотни наблюдателей и журналистов прибыли в Беларусь для освещения выборов Президента

Ход электоральной кампании в Беларуси неизменно вызывает широкий интерес за рубежом. Центральная комиссия аккредитовала 486 иностранных наблюдателей. Традиционно самая представительная миссия от СНГ, авторитетный состав и от Шанхайской организации сотрудничества, 35 профессиональных экспертов аккредитованы от центральных избирательных органов 16 государств.

В целом в международном наблюдении представлены 52 страны, в том числе 17 европейских.

112 представителей зарубежных стран прибыли к нам в качестве независимых экспертов. Это политики, депутаты, известные общественные деятели.



Для освещения выборов в Беларуси аккредитовались крупнейшие мировые медиа: ведущие информагентства России, Китая, США, Франции, Великобритании.



Работает 331 журналист из 70 зарубежных СМИ. Беларусь открыта миру и готова к справедливым и честным оценкам.