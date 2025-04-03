Сотни потерпевших - коммерсанты наживались на командировках обманутых строителей

Громкое дело в отношении изощренных коммерсантов в сфере строительства. Создав общество с ограниченной ответственностью, группа лиц нанимала специалистов для выполнения монтажных работ на объектах нефтепереработки на территории России. Отправляли людей в длительные командировки и наживались на суточных, недоплачивая белорусам положенную по закону сумму.

Сейчас точное число потерпевших устанавливается. Их сотни человек.

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Потерпевший:

"Командировочные просто ушли куда-то, а могли уйти на семью, на детей. Работал я в компании ККС, компания "КапиталСтрой". То, что должно быть 25 долларов за день командировки, об этом никто не говорил. 600 рублей российских нам платили в сутки".

Мужчина стал одной из сотен жертв задержанных, которые проходят по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. Говорит, доверился с виду приличным людям, а по факту его обманули. На крючок ушлых коммерсантов попал и еще один житель Гомеля.

Потерпевший:

"Остались без денег. Когда мы узнали, что наших руководителей, как говорят, прикрыли, когда начали выяснять, какие суммы недоплачивали, мы просто за голову взялись".

Большая часть расходов на служебные командировки подчиненных оказывалась в кармане руководителей. Оперативники опросили более 50 строителей, труд которых оценили несправедливо. Их свидетельства подтвердили подозрения правоохранителей в отношении группы лиц. По доказанным фактам хищения точная сумма ущерба составила 475 тыс. белорусских рублей.

Светлана Столярова, главный специалист управления комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома:

"При направлении работника в командировку наниматель обязан выплатить работникам аванс и возместить расходы по найму жилого помещения, по проезду к месту командирования и за проживание вне места жительства. Если работники командируются в Российскую Федерацию, то размер суточных составляет 25 долларов США".

К деятельности фирмы присмотрелись повнимательнее. Оказалось, в официальной статистике с осени 2024-го частная компания фигурирует как должник по выплатам зарплат. Вскрылись новые подробности.

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Сотрудник:

"Установлено, что под видом командировочных расходов со счета компании снято наличными в Гомеле и Российской Федерации более 450 млн рублей, что составляет свыше 14 млн белорусских рублей в эквиваленте".

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:

"Коммерсанты систематически с 2022 года осуществляли завладение командировочными расходами этих работников, выплата которых предусмотрена белорусским законодательством. По данному факту в отношении директора и заместителя директора - главного инженера - возбуждено уголовное дело. Фигуранты уголовного дела задержаны. Наложен арест на имущество подозреваемых - это пять объектов недвижимости и одно транспортное средство".