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Сотни тысяч наблюдений и тысячи образцов. Белорусские полярники завершили 17-й антарктический сезон
На 550 кв. км расширено научное и практическое присутствие Беларуси в Антарктиде. Такое заявление сделал руководитель 17-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.
17-я экспедиция успешно завершена. Полярники уже дома.
Обнаружен и обследован уникальный природный объект территориального значения - ледяной каньон. В ближайшее время груз с образцами приедет в Минск для дальнейших исследований.
Тысячи образцов удалось найти для изучения
"Мы выросли из коротких штанишек, нам тесно уже на этой территории, и расширение географии исследований подразумевает развитие тех наук, которые находятся в приоритете нашей деятельности. Также мы не забываем про практическую составляющую", - рассказал Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций.
168 дней на самом малоизученном континенте Земли провели наши полярники. Всего 14 человек. Это физик, биолог, геолог, эколог, а также врач-хирург и повар. Все под руководством опытного ученого Гайдашова выполняли широкий спектр задач. Основные исследовательские проекты по изучению местных ресурсов и экологии.
Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций:
"На этих голых скальных выходах нашли формы биологической жизни. Как они там выживают? Взяли образцы. Это тоже для науки весьма важнейший фактор. Разработки каких-то возможных препаратов в будущем на основе уникальных свойств вот этих бактерий, микроорганизмов, растительности и так далее. Наши ученые, ученые Национальной академии наук занимаются данными вопросами. Есть уже даже определенные наработки. Пусть еще небольшие, но это перспектива".
Полярники завершили 17-й антарктический сезон
Полярники провели сотни тысяч наблюдений. Найдены тысячи образцов. Судно с ними прибыло в Петербург, а далее груз отправят в Минск.
Никита Изидеров, начальник сезонной полевой базы "Гора Вечерняя":
"В контейнере находятся биологические, геологические образцы, пробы. Все, что очень тяжелое, то, что невозможно забрать с собой на самолете. Там едут образцы научные, какие-то детали, оборудование на ремонт".
Наши технологии пользуются большим спросом за рубежом
Белорусские специалисты принимали и международную экспедицию. Совместная работа была рассчитана на два дня, но коллеги задержались на неделю.
Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций:
"Мы показали им научную базу, научные приборы, рассказали про научные исследования. Мы провели вместе два научных вылета на их воздушных средствах. Это пример того, как можно и должно быть на самом деле. В состав экспедиции, кстати, я хочу подчеркнуть, из 28 человек этой группы, порядка 20 человек были представители так называемых недружественных государств. Казалось бы, да? Тем не менее. В завершении совместной работы был небольшой брифинг проведен, и слова признательности, восхищения, удивления - того, что они открыли для себя такую национальную антарктическую программу, которая не просто обозначает присутствие, а занимается научными исследованиями широкого спектра эффективно, доброжелательно, с такими системами безопасности, жизнеобеспечения и так далее, и так далее. То есть, в том числе, инфраструктура нашей новой станции, техника, приборная база".
Белорусский флаг был поднят на самом холодном полюсе
Еще одним событием 17-й экспедиции стало то, что впервые в истории суверенной Беларуси на полюсе холода Земли был поднят белорусский флаг.
Алексей Гайдашов, руководитель белорусских антарктических экспедиций:
"Но это не просто флаг ради флага. Наш сотрудник по договоренности с Российской Федерацией был включен в состав санно-гусеничных наземных походов, которые обеспечивают станцию "Восток" топливом, продуктами и так далее. Работал в обычном режиме, механиком-водителем, но тот опыт, который он получил в процессе этих походов, дорогого стоит. То есть, во-первых, для нас, так как мы развиваем дальние научные походы. Во-вторых, у нас аналогичная техника в нашем распоряжении находится. То есть ее обслуживание в этих жесточайших условиях, ремонт и так далее".
Применение исследований на практике - важнейшая перспектива
На Антарктиду претендуют несколько стран. С каждым годом ее исследуют все активнее. Отношения регулирует Договор об Антарктике. 56 стран, в том числе и мы. В планах закрепиться на самом малоизученном континенте надолго.
Несмотря на сильный ветер, максимально низкие температуры, полярники полностью выполнили всю запланированную программу. Полученную информацию обобщат, и она ляжет в основу новых научных публикаций мирового уровня.