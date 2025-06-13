Сотрудничество на благо Родины - Генпрокуратура наградила лучших журналистов

Генпрокуратура Беларуси 13 июня собрала журналистов со всей страны. Поводом стало подведение итогов 18-го творческого конкурса на освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры. Это темы, которые волнуют людей: от вопросов зарплаты, поддержки материнства и детства до коррупционных преступлений.

Среди победителей представители региональных СМИ. Корреспонденты "Первого информационного" Ксения Лебедева и Елена Бормотова получили спецнаграды генпрокурора страны.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Ряд материалов, которые мы готовили с комиссией по возвращению беглых, созданной при Генеральной прокуратуре, - это огромный вклад в репутацию нашей страны, потому что сегодня мы демонстрируем гуманность нашего государства, независимо от тех поклепов, которые существуют со стороны Польши, со стороны Литовской Республики".

Елена Бормотова, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Поднимая тему геноцида белорусского народа, мы в очередной раз показываем в том числе странам Запада о том, что нацистская политика уничтожения - это не что иное, как преступление. И за это преступление нужно отвечать. Не смотря на то что сегодня на законодательном уровне страны Западной Европы стараются переписать итоги Второй мировой войны, может быть, в угоду горстки политиков, чьи деды и прадеды воевали на стороне нацисткой Германии, нам не стоит забывать, что мы потомки народа-победителя".