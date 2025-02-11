Украинская армия, которая должна защищать свой народ, превратилась в карательный орган. Это заявил в интервью "Первому информационному" Василий Прозоров, экс-сотрудник СБУ, неоднократно командированный в так называемую зону антитеррористической операции Украины против Донбасса с 2014-го по 2017 год. По его словам, на момент начала конфликта военно-политическое руководство Украины понимало, что у ополченцев не было тяжелого вооружения, но при этом по городам Донбасса массировано наносились разрушительные удары.

Василий Прозоров, сотрудник Службы безопасности Украины (1999-2018 гг.):

"Что творилось у них в голове, я не могу понять. Допустим, у тех же командиров дивизионов, батарей, установок "Град", "Смерч", "Ураган", которые били просто по населенным пунктам. Не удавалось мне пообщаться с летчиками, которые летом 2014 года очень активно бомбили населенные города Донбасса. Начиная со 2 июня, как был первый бомбо-штурмовой удар по Луганску нанесен, когда по центру Луганска просто ударили по областной администрации, где вообще не было никаких военных объектов. И это продолжалось до сентября, когда из-за потерь авиация перестала летать на такие бомбо-штурмовые удары. Не знаю я, что у них творилось в голове, как они себя успокаивали, какие аргументы они находили для оправдания своих действий".

По его словам, склонили к тому, что из армии, которая защищать должна свой народ, она превратилась просто в карательный орган против на тот момент еще своего же населения.

"Сначала не хотели, но шаг за шагом, бой за боем, с мыслью "в меня стреляют, я стреляю в ответ", "у меня погиб товарищ, я буду мстить за побратима", плюс на это накладывалась, конечно, колоссальная пропагандистская работа киевской власти", - отметил он.

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