Это другое | Армия Украины: от защитников народа к карательной силе 11.02.2025

Удары по Донбассу и их последствия. Украинская армия, которая должна защищать свой народ, превратилась в карательный орган. Об этом в интервью заявил Василий Прозоров, экс-сотрудник СБУ, неоднократно командированный в так называемую зону антитеррористической операции Украины против Донбасса с 2014 по 2017 год. По его словам, на момент начала конфликта военно-политическое руководство Украины понимало, что у ополченцев не было тяжелого вооружения, однако по городам Донбасса массированно наносились разрушительные удары. Василий Прозоров допускает возможность новых переговоров, но не верит в остановку военных действий между Украиной и Россией из-за нечистоплотности Запада и управляемой им Украины в отношении подписываемых обязательств. По его словам, для Запада нанесение урона России любым способом является абсолютно приемлемым и является их целью номер один.