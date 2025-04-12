3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Сотрудники Администрации Президента привели в порядок братскую могилу в Воложинском районе
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/845ae5e0-0d62-4cfc-bf6d-12892d4578f0/conversions/5a778aec-d7f5-4265-807a-75305d5ff2ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/845ae5e0-0d62-4cfc-bf6d-12892d4578f0/conversions/5a778aec-d7f5-4265-807a-75305d5ff2ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/845ae5e0-0d62-4cfc-bf6d-12892d4578f0/conversions/5a778aec-d7f5-4265-807a-75305d5ff2ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/845ae5e0-0d62-4cfc-bf6d-12892d4578f0/conversions/5a778aec-d7f5-4265-807a-75305d5ff2ec-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНа республиканский субботник вышла вся Беларусь
На республиканский субботник вышла вся Беларусь. В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделяется местам памяти.
Сотрудники Администрации Президента 12 апреля привели в порядок братскую могилу в деревне Маньковщина Воложинского района: убрали сухую листву и ветви, покрасили лавочки и сам монумент и символично высадили 80 деревьев.
По окончании работ были возложены цветы в память о погибших. На обелиске высечены 114 имен местных жителей и партизан, погибших в годы войны.