Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сотрудники Администрации Президента привели в порядок братскую могилу в Воложинском районе

На республиканский субботник вышла вся Беларусь. В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделяется местам памяти.

Сотрудники Администрации Президента 12 апреля привели в порядок братскую могилу в деревне Маньковщина Воложинского района: убрали сухую листву и ветви, покрасили лавочки и сам монумент и символично высадили 80 деревьев.

По окончании работ были возложены цветы в память о погибших. На обелиске высечены 114 имен местных жителей и партизан, погибших в годы войны.

республиканский субботник