Сотрудники Администрации Президента привели в порядок братскую могилу в Воложинском районе

На республиканский субботник вышла вся Беларусь. В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделяется местам памяти.

Сотрудники Администрации Президента 12 апреля привели в порядок братскую могилу в деревне Маньковщина Воложинского района: убрали сухую листву и ветви, покрасили лавочки и сам монумент и символично высадили 80 деревьев.