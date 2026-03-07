3.74 BYN
Сотрудники ГАИ выходят на дороги с цветами, чтобы поздравить автоледи страны
Автоледи поздравляют сотрудники ГАИ. Инспекторы выходят на дороги с цветами. Такие подарки никого не оставили равнодушными.
Столичная Госавтоинспекция в эти дни поздравляет женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта. Вместо проверки документов - букеты тюльпанов и хорошее настроение. Дарят праздничную атмосферу сотрудники ГАИ на главных улицах и проспектах.
В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки, подарки. К поздравлениям присоединились и представители молодежных организаций - активисты Союза молодежи.
"Наши инспекторы останавливают автомобили не для проверки документов, а для того чтобы подарить улыбку и весеннее настроение. Пусть дороги будут легкими, каждый маршрут сопровождается позитивными эмоциями. А мы всегда рядом, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнул первый замначальника РУВД Первомайского района г. Минска Александр Куделько.
Несмотря на праздничную атмосферу на улицах Минска, ГАИ напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Такие акции традиционно проходят во всех районах белорусской столицы.