Сотрудники ГАИ выходят на дороги с цветами, чтобы поздравить автоледи страны

Автоледи поздравляют сотрудники ГАИ. Инспекторы выходят на дороги с цветами. Такие подарки никого не оставили равнодушными.

Столичная Госавтоинспекция в эти дни поздравляет женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта. Вместо проверки документов - букеты тюльпанов и хорошее настроение. Дарят праздничную атмосферу сотрудники ГАИ на главных улицах и проспектах.

В столице оригинально напомнили о безопасности - подарили открытки, подарки. К поздравлениям присоединились и представители молодежных организаций - активисты Союза молодежи.

"Наши инспекторы останавливают автомобили не для проверки документов, а для того чтобы подарить улыбку и весеннее настроение. Пусть дороги будут легкими, каждый маршрут сопровождается позитивными эмоциями. А мы всегда рядом, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнул первый замначальника РУВД Первомайского района г. Минска Александр Куделько.