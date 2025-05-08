Сотрудники ГПК возложили цветы к монументу у братской могилы на бульваре Толбухина в Минске

Пограничники, наверное, как никто другой, чтят память о Великой Победе. Ведь именно защитники рубежей первыми столкнулись с врагом в лицо. Накануне 80-летия Победы над фашизмом сотрудники ГПК во главе с его председателем Константином Молостовым возложили цветы к монументу у братской могилы на бульваре Толбухина в Минске.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

"В год 80-летия Великой Победы мы отдаем дань памяти павшим воинам, защитникам страны, которые позволили нам жить в мирной, свободной, независимой стране. Военнослужащие органов пограничной службы будут возлагать цветы и отдавать дань памяти героям-пограничникам на местах захоронений и памятниках органов пограничной службы".