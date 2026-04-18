Сотрудники МЧС Беларуси на субботнике восстанавливали лес, пострадавший от ураганов прошлых лет
18 апреля сотрудники МЧС во главе с министром Вадимом Синявским работали в Ивьевском лесничестве - восстанавливали лес, пострадавший от ураганов прошлых лет. Всего за несколько часов на площади около 5 гектаров высадили порядка 25 тыс. сеянцев.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Республика Беларусь очень серьезно подвержена ураганам. В 2024-2025 годах пострадали Гомельская, Могилевская, Минская области. И значительное количество лесонасаждений повреждается, поэтому наши лесхозы проводят работу по их восстановлению. А мы как жители родной земли, безусловно, должны в этом поучаствовать. Например, в Ивьевском районе, где мы сегодня работаем, 62 % занимают лесные насаждения. Поэтому приняли активное участие в сегодняшних мероприятиях".