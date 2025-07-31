3.67 BYN
3.02 BYN
3.49 BYN
Сотрудники МЧС помогают устранять последствия ливня в Минской области
В Беларуси бойцы МЧС помогают в устранении последствий ливня. В Солигорске специалисты откачивали воду из подвалов районной больницы, спортивного комплекса и двух продуктовых магазинов на проспекте Мира. Аналогичная помощь понадобилась еще в шести районах Минской области - Логойском, Минском, Молодечненском, Пуховичском, Смолевичском, Стародорожском.
"Группировка отряда в количестве более 60 человек использует бензопилы, альпинистское снаряжение для освобождения линий электропередачи, крыш домов, автомобилей от поваленных деревьев", - доложил начальник отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси Игорь Зарембо.
Усиленная группа спасателей работает под Минском. Это один из самых пострадавших районов после прошедшего 30 июля грозового фронта. Повреждены крыши 25 жилых домов. С помощью коптеров с воздуха оценивают масштабы разгула стихии. К работам подключены бойцы отряда спецназначения "ЗУБР".