Сотрудники МЧС помогают устранять последствия ливня в Минской области

В Беларуси бойцы МЧС помогают в устранении последствий ливня. В Солигорске специалисты откачивали воду из подвалов районной больницы, спортивного комплекса и двух продуктовых магазинов на проспекте Мира. Аналогичная помощь понадобилась еще в шести районах Минской области - Логойском, Минском, Молодечненском, Пуховичском, Смолевичском, Стародорожском.

"Группировка отряда в количестве более 60 человек использует бензопилы, альпинистское снаряжение для освобождения линий электропередачи, крыш домов, автомобилей от поваленных деревьев", - доложил начальник отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси Игорь Зарембо.