Сотрудники МИД приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи

Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи. 50 сотрудников Министерства вместе с семьями благоустроили историко-туристический объект, посвященный партизанскому движению Беларуси. Этот лагерь партизанского отряда создан по образцу аналогичных партизанских лагерей Налибокской пущи, в частности, отрядов Зорина и братьев Бельских.