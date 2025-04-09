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Сотрудники МИД приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи
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Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи. 50 сотрудников Министерства вместе с семьями благоустроили историко-туристический объект, посвященный партизанскому движению Беларуси. Этот лагерь партизанского отряда создан по образцу аналогичных партизанских лагерей Налибокской пущи, в частности, отрядов Зорина и братьев Бельских.
Дипломаты высадили более полусотни саженцев ели и березы, убрали территорию в 3 гектара.