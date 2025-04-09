Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сотрудники МИД приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи

Руководство и сотрудники Министерства иностранных дел приняли участие в республиканском субботнике на территории Налибокской пущи. 50 сотрудников Министерства вместе с семьями благоустроили историко-туристический объект, посвященный партизанскому движению Беларуси. Этот лагерь партизанского отряда создан по образцу аналогичных партизанских лагерей Налибокской пущи, в частности, отрядов Зорина и братьев Бельских.

Дипломаты высадили более полусотни саженцев ели и березы, убрали территорию в 3 гектара. 

МИД БеларусиРеспубликанский субботник 2025