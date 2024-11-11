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Сотрудники МВД и военнослужащие Беларуси обеспечили безопасность в новогоднюю ночь
Безопасность в новогоднюю ночь обеспечили сотрудники МВД и военнослужащие Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По данным ведомства, в первую ночь 2025 года по всей стране прошло более 1,5 тыс. праздничных мероприятий. Самые массовые из них традиционно состоялись в столице и областных центрах.
Охрану общественного порядка, безопасность жителей и гостей республики обеспечили сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. Особое внимание уделялось обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности.
Как подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, оперативная обстановка в республике оставалась контролируемой.
"Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Они ориентированы на предупреждение и пресечение противоправных действий, готовы в любой момент оперативно отреагировать на поступающие сообщения и оказать помощь людям", - подчеркнули в МВД.
В ведомстве поблагодарили граждан за понимание и сотрудничество, пожелав всем праздничного настроения и безопасных выходных.
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