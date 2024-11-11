Сотрудники МВД и военнослужащие Беларуси обеспечили безопасность в новогоднюю ночь

Безопасность в новогоднюю ночь обеспечили сотрудники МВД и военнослужащие Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным ведомства, в первую ночь 2025 года по всей стране прошло более 1,5 тыс. праздничных мероприятий. Самые массовые из них традиционно состоялись в столице и областных центрах.

Охрану общественного порядка, безопасность жителей и гостей республики обеспечили сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск. Особое внимание уделялось обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности.

Как подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, оперативная обстановка в республике оставалась контролируемой.

"Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Они ориентированы на предупреждение и пресечение противоправных действий, готовы в любой момент оперативно отреагировать на поступающие сообщения и оказать помощь людям", - подчеркнули в МВД.