Сотрудники МВД задержали трое должностных лиц БЖД за получения взяток

Сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают выявлять противоправные деяния должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций. Летом прошлого года сообщалось о задержании одного из руководителей БЖД за систематическое получение взяток на общую сумму около 3 млн долларов. В конце 2024 года с поличным были задержаны трое подчиненных топ-менеджера организации. Речь идет о начальнике службы перевозок БЖД, его заместителе и первом заместителе начальника центра управления перевозками.