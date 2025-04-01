3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Сотрудники МВД задержали трое должностных лиц БЖД за получения взяток
Правоохранители задержали трое должностных лиц Белорусской железной дороги (БЖД), которые получали взятки. Об этом сообщает БЕЛТА.
Сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают выявлять противоправные деяния должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций. Летом прошлого года сообщалось о задержании одного из руководителей БЖД за систематическое получение взяток на общую сумму около 3 млн долларов. В конце 2024 года с поличным были задержаны трое подчиненных топ-менеджера организации. Речь идет о начальнике службы перевозок БЖД, его заместителе и первом заместителе начальника центра управления перевозками.
Правоохранители установили, что задержанные на протяжении трех лет принимали деньги от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о выделении подвижного состава БЖД. Сумма полученных вознаграждений исчисляется десятками тысяч рублей.
Следователи возбудили ряд уголовных дел. Подозреваемые водворены в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы.