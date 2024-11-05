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Социальному пансионату "Исток" - 50! Расскажем о креативных подходах к решению проблем инклюзии

Автор:Наталья Бордиловская

Ко Дню инвалидов в Минском городском социальном пансионате "Исток" подготовили концерт "От сердца к сердцу".

В учреждении работают многочисленные творческие объединения и арт-инициативы, которые не просто развлекают, но и оздоравливают, и лечат.

Расскажем о креативных подходах к решению проблем инклюзии (подробности в видео).

Международный день инвалидов

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