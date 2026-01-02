А что у вас под елкой? На БТ уже заглянул Дед Мороз, распакуем сладкий подарок в нашем сюжете

Накануне новогодних праздников социальные сети взорвали видео с распаковкой подарков от предприятий, чаще всего пищевых и аграрных. Предприятия поощряют и радуют сотрудников в меру возможностей. Для многих белорусов новогодние подарки от организаций прямо сейчас украшают новогодний стол. Приобретение новогодних подарков - норма, заложенная в коллективных договорах организаций, все профсоюзные организации в рамках новогодней акции настроены приобрести подарок и порадовать своих сотрудников и их детей.

Новогодние подарки от предприятий

Профсоюзы и про журналистов не забыли. Ведь чтобы сделать хороший сюжет, дофаминовая новогодняя зарядка в обязательной программе. А вы получили заветные новогодние подарки от своих работодателей? Вне зависимости от ответа, предлагаем вам вернуться в пучины комментариев TikTok. Там уже несколько недель пылают баталии о сладком.

Начнем, пожалуй, с самого популярного видео - распаковки подарка от Слуцкого сыродельного комбината.

Надо сказать, работникам этого предприятия есть чем похвастаться. Конфеты и шоколадки упакованы в красивый и качественный желтый чемоданчик. Администрация завода порадовала работников и несколькими сертификатами. А если кратко говорить о других популярных видеороликах, то работникам МТЗ досталась шикарная коробка весом 2300 кг с вкуснейшими карамельками, шоколадками и мармеладом. К слову, к формированию таких подарков кондитерские фабрики начинают подходить еще с февраля.

Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:

"Все начинается с февраля, когда мы анализируем спрос, учитываем те потребности покупателя, которые были в прошлом году. Потом у нас идет процесс закупки упаковки, формирование состава наборов. К лету мы уже готовы представлять наши новогодние каталоги клиентам".

Получив такой набор, в магазин можно не отправляться. Все вкусное, свежее, очень качественное. Интересно, что по размеру подарка люди начинают присматриваться к новому месту работы. И все-таки финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки, конечно, отличаются друг от друга.

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности Белпрофмаш:

"Востребованы эти предновогодние подарки, мы, конечно же, их будем продолжать в дальнейшем".

"В этом году разработано более 45 видов новогодних подарков - от 300 г до 3 кг. Это и картонные упаковки, и текстильные мешочки, и мягкие игрушки, и картонные тубы".

Какие-то организации могут позволить себе подарки больших размеров, кто-то меньше. На одном предприятии дают новогодний сюрприз на человека, в другом - все зависит от количества детей в семье. Впрочем, самое главное, что без сладостей маленькие белорусы точно не остались.

