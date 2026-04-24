Социологи НАН: 80 % жителей пострадавших от ЧАЭС регионов удовлетворены своими жилищными условиями
Чернобыльская авария - одно из самых трагических и масштабных событий. Но благодаря общим колоссальным усилиям удалось вдохнуть вторую жизнь в некогда потерянные территории.
Более 80 % жителей регионов, пострадавших от аварии, удовлетворены своими жилищными условиями и социальным статусом. Согласно мониторингу Института социологии Национальной академии наук, доля тех, кто считает свою жизнь неблагополучной, сократилась более чем вдвое, достигнув рекордно низкого показателя в 9 %. Этот положительный тренд наблюдается во всех возрастных и социальных группах.
Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:
"Важный фактор - рост удовлетворенности показателей оценки экологической ситуации. Если в 2022 году порядка 24 % отмечали, что их устраивает экологическая обстановка, то сейчас этот показатель составляет более 40 %. Такая динамика наглядно подтверждает успешность государственной политики по преодолению последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Люди уверенно смотрят в будущее и связывают свою жизнь с проживанием на этих территориях".
За прошедшие 40 лет экологическая ситуация в стране существенно улучшилась. Завершился период полураспада основных радионуклидов - цезия и стронция, а площадь загрязненных земель сократилась почти вдвое: с 23 % до 12 %.