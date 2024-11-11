Социсследование: 66,8 % белорусов постоянно отслеживают общественно-политическую повестку

Большинство белорусов отслеживают общественно-политическую повестку. Такие данные соцопроса привела заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, согласно опросу, 66,8 % респондентов постоянно отслеживают общественно-политическую повестку и стараются быть в курсе событий. 23,4 % - периодически, 9,8 % - не интересуются вообще.

"Сегодня белорусы в большинстве не аполитичны, они стараются сами отслеживать политическую повестку, формировать собственное мнение. Это говорит уже об осознанной политической позиции белорусов", - рассказала Ирина Лашук.

Белорусам также предлагалось назвать ключевые ценности. Мир назвали 67,7 % опрошенных, безопасность - 66,4 %, самобытность и патриотизм - 65,3 %.

Специалист пояснила, что участники опроса выбирали из предложенных вариантов подходящие для себя, на основании всех ответов специалистами был проведен анализ информации.

"Если мы говорим - мир, то это не просто отсутствие войны. Это в том числе мирное созидание, отсутствие конфликтов разного рода: межличностных, социальных, межгосударственных. Безопасность - это не только то, что белорусам не страшно выходить на улицу вечером (это тренд Беларуси), но и безопасность государства, - отметила завкафедрой. - Самобытность и патриотизм - это в том числе и сохранение белорусской идентичности и патриотическое самобытное сосуществование с другими народами, которые дружественно к нам относятся. Это такой патриотизм повседневности - для того, чтобы быть патриотом нужно каждый день что-то делать для своей страны".

Надежды на будущее 56,5 % белорусов связывают с решениями органов государственной власти, 55,8 % надеются на самих себя, 48,7 % связывают с родственниками и друзьями, 28,3% - с предприятием, организацией, 6,2 % - с зарубежными странами, международными организациями.

"Референтное окружение: семья, друзья - всегда было традиционно на первых местах. Также население стало больше доверять власти. Люди довольно часто обращаются за помощью к чиновникам, например, на приемах граждан, и никто из обратившихся не остается один на один со своими проблемами. И вторая позитивная тенденция, что люди надеются на самих себя, т.е. они понимают, что надо и самим предпринимать определенные шаги - реализовываться в профессии, обеспечивать семью, решать квартирный вопрос. Такая целеустремленность несомненно способна повышать качество жизни. Сегодня высока ответственность наших людей, хочется осознанного предсказуемого будущего и надежда именно на собственные силы, госорганы, а не на зарубежные страны и какого-то непонятного характера международные организации", - дополнила Ирина Лашук.