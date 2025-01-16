Социсследование показало, что 85,5 % белорусов планируют принять участие в выборах Президента

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Участие в выборах Президента Республики Беларусь планируют принять 85,5 % белорусов. Такие данные социологического исследования корреспонденту БЕЛТА озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Собираетесь ли вы принять участие в предстоящих выборах?". "Да" ответили 85,5 % опрошенных, "нет" - 4,8 %. Еще не определились 9,7 %.
"Люди собираются участвовать в выборах, сделать свой осознанный политический, стратегический выбор. Исследование показало устойчивость общественно-политической обстановки и сплоченность общества", - отметила Ирина Лашук.
В декабре 2024 года проведено встречное социсследование между Беларусью и Сербией. В Сербии исследование организовано Институтом международной политики и экономики с привлечением независимого исследовательского центра House off Win. В Беларуси опрос провел Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета. В Беларуси опрос проводился методом поквартирного интервью (выборка - 1500 респондентов). Основная цель - выявить особенности взаимного восприятия белорусов и сербов, определить наиболее перспективные направления сотрудничества и развития дружеских отношений между двумя странами. С учетом совпадения времени исследования с избирательной кампанией в Беларуси отдельный блок вопросов белорусской части исследования касался оценки гражданами социально-политической обстановки и приоритетных электоральных установок граждан.