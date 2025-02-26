Соцобслуживание и семейная политика - какие результаты показало Минтруда за 2024 год

Демографическая и семейная политика, ситуация на рынке труда, пенсионное обеспечение, а также соцобслуживание пожилых людей и защита прав инвалидов, создание для них комфортных условий. Министерство труда и соцзащиты Беларуси подвело итоги работы за 2024 год.

2024 год позади, а это значит, что пришло время оглянуться назад и проанализировать, чего из намеченного уже удалось добиться, а где необходимо усилить работу, наметить дальнейшие шаги развития. 26 февраля сверку часов подвело Министерство труда и социальной защиты.

Для профильного ведомства 2024-й выдался насыщенным и богатым на события - было совершенствование трудового законодательства, усиление финансовой поддержки граждан при болезни, повышение доступности социальных услуг.

2025 год для Минтруда является особенным. На финишной прямой находится выполнение текущих программных документов. Плюс ко всему уже сегодня дан старт к разработке Программы социально-экономического развития и отраслевых государственных программ на новую пятилетку.

"У нас стоят в плане подготовка законопроектов на 2025 год и изменения в Трудовом кодексе. Запрос идет на новые формы дистанционной занятости, совершенствование контрактной формы найма и четкое разграничение между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями. Еще ждет ряд новаций для семей, воспитывающих детей", - рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.