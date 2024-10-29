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Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Белорусы уверены в своем будущем. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, пишет БЕЛТА, ссылаясь на директора аналитического центра EcooM Сергея Мусиенко.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Как, по вашему мнению, изменится ваша жизнь в будущем?". "Изменится к лучшему или не ухудшится" ответили 79,2 % опрошенных, "изменится к худшему" - 5,7 %, "затрудняюсь ответить" - 15,1 % респондентов.
"Белорусы уверены в благополучии своем, своих семей, детей, страны. В цифре 79,2 % отражены моменты, которые касаются развития здравоохранения, образования, культуры. Ощущение будущего - это философская категория, которая отражается на всей нашей жизни. Когда люди живут с таким ощущением - значит, на самом деле нормальное самочувствие в обществе в целом", - сказал Сергей Мусиенко.
"Затруднились ответить 15,1 % респондентов. Есть категория людей, с которой нужно работать в информационном плане. Апатия, в том числе социальная, негативно влияет на иммунитет человека. Стоит более внимательно изучить причины "неответов". Кстати, мы проводили социсследование до "Марафона единства", до кампании "Надо", которая проходит в стране. Я думаю, что после этих кампаний доля "затрудняюсь ответить" уменьшится. Это активное движение к людям не только через газеты, интернет, телевидение, но ход в социум, активное вовлечение людей в повестку. Люди, которые участвуют в "Марафоне единства", чувствуют эту общность, они по-другому смотрят на жизнь", - отметил Сергей Мусиенко.
Социологическое исследование "Факторы устойчивого развития" проведено аналитическим центром ЕсооМ с 1 по 21 октября 2024 года. Выборка - 1580 респондентов, репрезентативна по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5 %.
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