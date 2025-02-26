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Совет Министров уточнил перечень строек и объектов Госинвестпрограммы на 2025 год

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Фото: sb.by

Совет Министров уточнил перечень строек и объектов Государственной инвестиционной программы на 2025 год. Соответствующее постановление № 127 от 3 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, на строительство Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской в Минске выделят 6 млн белорусских рублей из средств государственных капитальных вложений. Финансирование охватит проектные и изыскательские работы.

Министерству экономики поручено учесть объект при корректировке Государственной инвестиционной программы, а Министерству финансов - направить предусмотренные средства из республиканского бюджета.

Совмин