Совет мира не должен девальвировать авторитет ООН, убежден эксперт Буневич
Какие функции будет выполнять Совет мира и какие вопросы в мировом порядке он сможет разрешить, станет понятно позже. Тем не менее, политологи сходятся во мнении: Совет мира не должен девальвировать авторитет ООН.
Дмитрий Буневич, советник директора Российского института стратегических исследований:
"Проблемы, которые есть у Организации Объединенных Наций, должны решаться за счет укрепления ее авторитета, а не попыток ее торпедировать. С другой стороны, конечно, этот совет, если он по-настоящему будет основан на принципах равенства, уважения, принципах Устава ООН, если этот совет будет включать в себя действительно авторитетных мировых лидеров, которые настроены на решение вызовов, перед которыми стоит все мировое сообщество. Например, израильско-палестинская проблема. Если он добьется того, что будут реализованы решения, которые уже приняты на уровне ООН, это будет большим успехом такого Совета мира".