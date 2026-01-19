Совет мира не должен девальвировать важные устои ООН, считает Кривошеев

"Если инициатива Трампа исходит из благих побуждений, побуждений миротворца, пусть даже где-то эгоистических - войти в историю как президент Соединенных Штатов, который разрешил десятки мировых конфликтов с многодесятилетней историей. Здорово, Президент не раз говорил, что мы здесь готовы как бы подыграть Трампу, его честолюбию, его желанию войти в историю великим миротворцем. Мы не против, если будет установлен мир в конкретных регионах, прочный на основе уважения суверенитетов и взаимных интересов. Здорово, мы не против, - прокомментировал Андрей Кривошеев. - Но если это шаг, который толкает мир к отказу от ООН, к девальвации устоев Объединенных Наций, к лишению таких средних государств, как Беларусь возможностей права на мировой площадке определять судьбу человечества, нет, такой нездоровый эгоизм Беларусь, я думаю, поддерживать не станет".