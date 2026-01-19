Без мнения Беларуси не решаются многие проблемы, считает эксперт Швайба

"Письмо, которое направил Президент Трамп главе нашего государства, как раз символизирует то, что Беларусь находится в мировой повестке. Без мнения Беларуси на сегодняшний день не решаются проблемы деэскалации во многих регионах нашей планеты. Но важно, что в этой мировой повестке как раз Соединенные Штаты рассматривают нашу страну как один из важных элементов международной безопасности, - прокомментировал Дмитрий Швайба. - В этом смысле позиция Республики Беларусь и дальше будет укрепляться как страны, которая придерживается основных принципов Устава ООН и миротворчества на этой планете. Важно, что данный прецедент может стать инструментарием для решения дальнейших проблем, которые даже гипотетически могут возникать в части обеспечения международной безопасности. И как раз этот прецедент позволяет отработать новые формы взаимодействия между странами для решения новых и уже существующих проблем".