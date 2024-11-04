3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва был одобрен проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования", сообщает БЕЛТА.
Проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики в целях уточнения отдельных норм Кодекса об образовании. В частности, предусматривается предоставление гарантии молодым специалистам, уволенным с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения, на занятие прежней должности.
Местные органы власти наделяются полномочиями по организации бесплатной перевозки обучающихся в пределах крупных населенных пунктов к учреждениям образования и к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий (в настоящее время предусмотрен подвоз только в сельских населенных пунктах к учреждениям дошкольного и общего среднего образования).
Предоставляется возможность освоения учащимися X-XI классов образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Правительству предоставлены полномочия по определению в Кодексе об образовании случаев перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов (например, их перенаправление на службу в МВД, Следственный комитет, Таможенный комитет).
В целях усиления ответственности заказчиков целевой подготовки предусматривается обязанность организации - заказчика кадров возместить средства, затраченные государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке.
Предусматривается освобождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от возмещения затраченных государством средств при невозможности предоставления им нового места работы при перераспределении в населенных пунктах по месту жительства либо по месту включения их в списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Исключается право реализации индивидуальными предпринимателями образовательных программ дошкольного и специального образования. Закреплено требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей