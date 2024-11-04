Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва был одобрен проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования", сообщает БЕЛТА.

Проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики в целях уточнения отдельных норм Кодекса об образовании. В частности, предусматривается предоставление гарантии молодым специалистам, уволенным с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения, на занятие прежней должности.

Местные органы власти наделяются полномочиями по организации бесплатной перевозки обучающихся в пределах крупных населенных пунктов к учреждениям образования и к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий (в настоящее время предусмотрен подвоз только в сельских населенных пунктах к учреждениям дошкольного и общего среднего образования).

Предоставляется возможность освоения учащимися X-XI классов образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Правительству предоставлены полномочия по определению в Кодексе об образовании случаев перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов (например, их перенаправление на службу в МВД, Следственный комитет, Таможенный комитет).

В целях усиления ответственности заказчиков целевой подготовки предусматривается обязанность организации - заказчика кадров возместить средства, затраченные государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке.

Предусматривается освобождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от возмещения затраченных государством средств при невозможности предоставления им нового места работы при перераспределении в населенных пунктах по месту жительства либо по месту включения их в списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.