Совет Республики проведет два личных приема граждан

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Совет Республики продолжает практику личных приемов граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. 23 января с 17:00 встречу проведет член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Марина Ильина.
Телефон для предварительной записи: +375 (44) 754-38-16. Звонки будут принимать с 12:00 до 14:00.
А 28 января прием проведет председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Предварительная запись открыта. Звоните по телефонам: 8 (017) 327-25-27, 8 (017) 327-27-09.