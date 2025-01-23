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Совет Республики проведет два личных приема граждан

Совет Республики продолжает практику личных приемов граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. 23 января с 17:00 встречу проведет член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Марина Ильина.

Телефон для предварительной записи: +375 (44) 754-38-16. Звонки будут принимать с 12:00 до 14:00.

А 28 января прием проведет председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович. Предварительная запись открыта. Звоните по телефонам: 8 (017) 327-25-27, 8 (017) 327-27-09.

Совет Республикиприем граждан