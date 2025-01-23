Совет Республики проведет два личных приема граждан

Совет Республики продолжает практику личных приемов граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. 23 января с 17:00 встречу проведет член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Марина Ильина.

Телефон для предварительной записи: +375 (44) 754-38-16. Звонки будут принимать с 12:00 до 14:00.