Совмин Беларуси определил особенности продажи ювелирных изделий в интернете

Правительство Беларуси определило особенности интернет-торговли ювелирными изделиями. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2025 года №123, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением, интернет-торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации (ювелирные изделия), с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года осуществляется в соответствии с правилами продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденными постановлением Совета Министров от 15 января 2009 года №31, с рядом особенностей.



Так, необходима регистрация юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и (или) услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, и осуществляющего розничную торговлю ювелирными изделиями (продавец), в государственной информационной системе маркировки товаров "Электронный знак" (ГИС "Электронный знак").

Кроме того, необходимо наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, сведения о которых включены в государственную информационную систему "Единый реестр лицензий", а также хранение продавцом ювелирных изделий, реализуемых через интернет-магазин, в его стационарных торговых и (или) иных объектах, сведения о которых включены в указанную информационную систему.

При этом доставка ювелирных изделий покупателю осуществляется в соответствии с правилами охраны драгоценных металлов и драгоценных камней при их транспортировке по территории Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров от 20 августа 2012 года №763, продавцами либо юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, уполномоченными продавцом на доставку ювелирных изделий. Пересылка покупателю национальным оператором почтовой связи ювелирных изделий внутренними или международными посылками с объявленной ценностью происходит в соответствии с законодательством о почтовой связи, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

Внесение информации о произведенных ювелирных изделиях, их отгрузке (получении), реализации через интернет-магазин в ГИС "Электронный знак" осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов. При интернет-торговле ювелирными изделиями, произведенными до 1 марта 2025 года, в ГИС "Электронный знак" может вноситься только информация о произведенных ювелирных изделиях и их реализации через интернет-магазин.