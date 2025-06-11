Совмин уточнил цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения

Постановлением Совета Министров от 9 июня 2025 года № 313 уточнены цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составят 27,2323 белорусских рублей за 1 Гкал. Постановлением № 313, кроме того, скорректированы цены на газ природный и сжиженный, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, и отдельные тарифы на электрическую энергию.

В частности, за 1 куб.м природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет уплатить при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов 0,2125 рублей.

Если природный газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься следующим образом: при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) составит в отопительный период 0,736 рублей, а в летний период - 0,276 рублей.