Совмин утвердил порядок предоставления господдержки при возведении жилья

Правовым актом утвержден целый ряд документов, среди которых Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений, Положение о порядке предоставления и перерасчета финансовой помощи государства в возврате (погашении) задолженности по льготным кредитам, полученным на возведение, реконструкцию или приобретение жилых помещений, Положение о предоставлении гражданам одноразовых субсидий на возведение, реконструкцию или приобретение жилых помещений, Положение о порядке предоставления гражданам льготных кредитов на возведение, реконструкцию или приобретение жилых помещений, Положение о порядке формирования, ведения и использования единой базы данных граждан, являющихся (являвшихся) кредитополучателями льготных кредитов (получателями одноразовых субсидий) на возведение, реконструкцию или приобретение жилых помещений, получателями субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами и субсидий на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым банками на возведение, реконструкцию жилых помещений, и членов их семей.