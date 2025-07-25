Совмин зафиксировал критерии определения по итогам Года благоустройства лучших населенных пунктов

Совмин утвердил критерии и порядок определения по итогам Года благоустройства лучших области, районов, населенных пунктов. Это следует из постановления Совета Министров от 23 июля 2025 года № 403, опубликованном на Национальном интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ вносит ряд изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2025 года № 97. Постановлением утверждается республиканский план мероприятий по проведению в 2025 году Года благоустройства и положение о критериях и порядке определения по итогам Года благоустройства лучших области, районов, населенных пунктов.

Критериями для определения лучшей области являются: выполнение показателей республиканского плана мероприятий по проведению в 2025 году Года благоустройства; создание объектов внешнего благоустройства населенного пункта; доля привлеченных денежных средств граждан и субъектов хозяйствования, поступивших на счета организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, местных исполнительных и распорядительных органов, для выполнения работ по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов, предоставления дополнительной жилищно-коммунальной услуги по обустройству придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшему содержанию, в том числе в рамках реализации гражданских инициатив, в расчете на 1 тыс. жителей в общем объеме финансирования мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территорий; уровень использования твердых коммунальных отходов.

Согласно документу критериями для определения лучших районов являются: выполнение показателей региональных планов мероприятий, связанных с проведением в 2025 году Года благоустройства; создание объектов внешнего благоустройства населенного пункта; доля привлеченных средств граждан и субъектов хозяйствования, в том числе в рамках реализации гражданских инициатив, в расчете на 1 тыс. жителей в общем объеме финансирования мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территорий; уровень использования твердых коммунальных отходов.

Критериями для определения лучших населенных пунктов являются результаты ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь, проводимого на условиях и в порядке, установленных Министерством ЖКХ.

Определение лучших области и районов по итогам Года благоустройства проводится по балльной системе. Лучшими становятся область и район, набравшие наибольшее количество баллов.